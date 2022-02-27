مصدر: تأجيل العملية الجراحية لـ سمير صبري إلى نهاية الأسبوع

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري، عن تأجيل العملية الجراحية التي كان من المُقرر إجراؤها اليوم الأحد، وذلك لحين تحسن نتائج التحاليل الطبية اللازمة، كونها جراحة دقيقة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه تقرر تأجيل العملية الجراحية للفنان سمير صبري، إلى يوم الأربعاء أو الخميس المُقبل، موضحًا أنه في حالة نفسية جيدة للغاية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.

تنازل الطبيب المعالج لـ سمير صبري عن أجره كاملا

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد كشفت عن تنازل الطبيب المُعالج للفنان سمير صبري، عن أجره كاملًا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أحب أشكر الدكتور الشاب أحمد الجندي والفريق المرافق معه في عملية الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم، ألف تحية وشكر لأبناء وتلاميذ الدكتور العظيم مجدي يعقوب ومستشفى أسوان للقلب».

وتابعت الفنانة هالة صدقي: «بفتخر بمصريتي وبرئيسي اللي عمره ما يتأخر عن أي مواطن سواء فنان أو عامل.. شكرًا باسمي لهذا الحب للفنان الكبير سمير صبري، وإن شاء الله هيقوم بالسلامة ويشكركم جميعًا باسمه».

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد كشف مؤخرًا أنّ الفنان سمير صبري بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة، إثر تعرضه لضيق في الصمام الميترالي.