بدء إصدار تأشيرات العمرة للمصريين.. وأول فوج في مكة خلال أيام

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»، عن بدء إصدار تأشيرات العمرة للمصريين، مضيفا أنه خلال أيام سيكون الفوج الأول للمعتمرين المصريين في مكة المكرمة خلال أيام.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أنه سيكون من بين المتطلبات التي يجب توافرها ضمن ضوابط العمرة أن يكون لدى الراغب في أداء مناسك العمرة فحص «بي سي آر» أو مسحة طبية خلال 48 ساعة قبل السفر، أي يكون الفحص تم إجراؤه في مصر، وأن يتأكد من موعد الرحلة الخاصة به.

الحصول على تطعيم بلقاح كورونا شرط لأداء العمرة

ومن بين شروط أداء العمرة الأخرى، قال «حنفي» إنه يجب أن يكون الراغب في العمرة حاصلا على التطعيم بلقاح كورونا داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون معه أيضا «كيو آر».

وسيكون على الراغب في العمرة كذلك، وفق مسؤول اتحاد المصريين بالسعودية، الدخول في حجر صحي مؤسسي داخل أحد الفنادق المعتمدة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سيقوم بإجراء مسحة طبية، وفي حال كانت نتيجة المسحة سلبية يمكنه استكمال رحلته لأداء العمرة.

لا بد من الحصول على تأشيرة عمرة والتكلفة تبدأ من 35 ألف جنيه

ولفت «حنفي» إلى أنه بالتأكيد يجب أن يكون الراغب في العمرة حاصلا على تأشيرة عمرة من خلال القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية سواء في القاهرة أو السويس أو محافظة الإسكندرية، ويكون إصدارها عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة.

وذكر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، خلال اتصاله مع «الوطن»، أن تكلفة العمرة هذا العام ستبدأ على الأقل من 35 ألف جنيه، ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا تقدم السعودية تحديثات مختلفة بشأن ضوابط أداء الحج والعمرة، وفقا لمنحنى الوباء داخل المملكة.