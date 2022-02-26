يتساءل كثير من المسلمين عن ضوابط عمرة شهر رمضان 2022، إذ أن عمرة رمضان يبقى دائما لها مذاق خاص لدى المسلمين، وباتت الضوابط من أكثر الأمور التي قد تحول أمام الأشخاص دون أدائها، لكنها ضوابط لا بد منها في ظل ظروف فيروس كورونا، ومساعي المملكة العربية السعودية/ للحفاظ على أرواح قاصدي الحج والعمرة.

ويجري تعديل ضوابط أداء العمرة والحج في السعودية، من وقت لآخر، وكل ذلك يرتبط بمنحنى وباء كورونا داخل المملكة، بحسب ما أكد اتحاد عام المصريين في السعودية.

اتحاد المصريين في السعودية يوضح لـ«الوطن» ضوابط عمرة شهر رمضان 2022

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن ضوابط عمرة شهر رمضان 2022، تتضمن أولا أن يكون المعتمر حاصلا على التطعيم داخل جمهورية مصر العربية، ومعه «كيو آر»، مضيفا أنه يجب كذلك أن تكون لديه شهادة «بي سي آر» لم يمض عليها 48 ساعة، ويكون أجرى الفحص داخل جمهورية مصر العربية.

وقال «حنفي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «قبل ذلك لا بد أن تكون معه تأشيرة عمرة من قبل القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في القاهرة أو الإسكندرية أو السويس، عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة».

الحجر المؤسسي وإجراء المسحة داخل الأراضي السعودية ضمن شروط العمرة

وذكر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، أن ضوابط عمرة شهر رمضان 2022 للمصريين، تشمل كذلك أن يخضع الراغب في العمرة للحجر الصحي المؤسسي بأحد الفنادق المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، لمدة 3 أيام، على أن يخضع لمسحة «بي سي آر» داخل الأراضي السعودية، بعد 48 ساعة.

وأضاف «حنفي» أنه في حالة جاءت نتيجة المسحة سلبية، يستطيع الشخص الراغب في العمرة استكمال رحلته بداية من اليوم الثالث، ويقوم بإجراء مناسك العمرة.