أزهري يوضح دعاء تسخير الزوج الصالح

كل منا يطمح لأن يعيش حياة هادئة مطمئنة، خاصة الحياة الزوجية، وتحرص الزوجة على دعاء تسخير الزوج الصالح، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، على الفتاة تدعو الله وتقول: «اللهم سخّر لي زوجي وسخّرني له، وبارك له وبارك لي فيه، أسألك اللهم أن تملأ قلب زوجي حباً لي، ورأفةً عليّ، واهتمامًا بي».

وأضاف «الأطرش» في دعاء تسخير الزوج الصالح: «اللهم اقذف حبي في قلب زوجي، واصرف عن قلبه اللهم كل النساء، اللهم اجمع بيني وبين زوجي على كل خير، وأسألك ربنا أن تُرضيَه عنّي».

دعاء تيسير الزواج

وتابع: «اللهم كما صرفت نساء العالمين عن يوسف اصرف نساء الكون عن زوجي، اللهم بارك في زوجي، واسترنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا اللهم ولا تحرمنا، اللهم بارك لي في زوجي، وحنّن قلبه عليّ، واصرف عنه السوء والفتن».

وتابع في دعاء تسخير الزوج الصالح: «أسألك اللهم أن تجعل عين زوجي لا ترى غيري، وأن تُديم الألفة والمحبة بيننا، اللهم يَسِّر الحب بيني وبين زوجي، وقرّبه اللهم لي إذا كان بعيداً بفكره وقلبه عني، اللهم إني أعوذ بك من كل عملٍ يُسخط زوجي عليّ، ومن كل فعلٍ يصرف قلبه عنّي، اللهم أظهِر محاسني لزوجي وأظهِر محاسنه لي، واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عنّي».

واستكمل: «سبحانك ربنا أنت مُيسّر الحال، ومُليّن الحديد، ليّن اللهم قلب زوجي وسخّره لي وحبّبني إليه، اللهم جمّلني في عينيه واجعله سكناً لي واجعلني سكناً له، واجعل بيننا مودّةً ورحمة إنك على كل شيءٍ قدير، اللهم اقذف حبّي في قلب زوجي كما قذفت حبّ عائشة- رضي الله عنها- في قلب النبي- صلى الله عليه وسلماللهم إذا كان حب زوجي لي في السماء فأنزله إلى قلبه، اللهم إذا كان حب زوجي لي في الأرض فأخرجه وأسكنه في قلبه».