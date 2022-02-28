الولايات المتحدة: سنجعل تكاليف الحرب في أوكرانيا باهظة على روسيا

قال وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، إن اليابان وحلفاء الولايات المتحدة سيجعلون تكلفة الحرب في أوكرانيا باهظة على روسيا، بشكل يقضي على قدرتها في شن العملية العسكرية.

الرئاسة الأوكرانية تعلن تشكيل لواء دولي من المقاتلين

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت أمس الأحد، تشكيل لواء دوليًا من المقاتلين الأجانب لمساعدة «كييف»، داعية المتطوعين للانضمام إليه والتوجه إلى سفارات أوكرانيا في دولهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.

الدنمارك تجيز للمتطوعين الانضمام للواء الدولي

بدورها، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن، أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي لروسيا، نافية وجود أي عائق قانوني يحول دون ذلك.

وكانت فريديريكسن، تظاهرت، أمس الأحد، مع آلاف الاشخاص أمام سفارة روسيا في العاصمة «كوبنهاجن» رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن واشنطن تسعى لإجبار بكين على اتخاذ موقف واضح من روسيا.

موسكو: المقاتلون الأوكرانيون يستخدمون سكان «كييف» كدروع بشرية

بدورها، أقرت روسيا بمقتل وأسر عدد من جنودها في المعارك، مؤكدة استخدام المقاتلين الأوكرانيين سكان العاصمة «كييف» كدروع بشرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جنود الجيش الأوكراني ينسحبون من مواقعهم

وانسحب جنود الجيش الأوكراني من مواقعهم مخلفين وراءهم أسلحتهم وعتادهم على خط التماس بعد هجوم شنته قوات «دونيتسك» مدعومة بتغطية نارية من الجيش الروسي، وقالت وكالة «نوفوستي» الروسية، إن المواقع التي أخلاها الجيش الأوكراني جنوب «دونيتسك» عُثر فيها على قذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف، ومخزون كبير من المؤن والمعدات.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى وقوع انفجار ضخم في مدينة «شيركاسي» وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.