قناة السويس تقر زيادة جديدة على رسوم عبور السفن بدءا من مارس «مستندات»

قررت هيئة قناة السويس أمس الأحد رفع رسوم العبور على العديد من السفن المارة بالمحري الملاحي للقناة بدءًا من أول مارس المقبل بالتزامن مع نمو حركة التجارة العالمية.

رفع الرسوم بسبب نمو حركة التجارة العالمية

وقالت بيانات رسمية نُشرت على موقع هيئة قناة السويس الرسمي، إنه تماشيا مع النمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن، ومع تطوير المجري الملاحي، قررت الهيئة رفع رسوم العبور بدءًا من غد الثلاثاء 1 مارس.

وحصلت «الوطن» على منشورات زيادة رسوم العبور، والتي تضمنت 12 منشورًا سيجري البدء في تطبيقها رسيما غدًا الثلاثاء على قافلتي الشمال والجنوب المارة بقناة السويس.

5% زيادة على ناقلات البترول و10% على ناقلات الغاز

وتضمنت منشورات هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام المحملة والفارغة؛ العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين، بواقع 5% من رسوم العبور العادية فيما فرضت رسومًا إضافية على ناقلات المشتقات البترولية المحملة والفارغة العابرة للقناة في الاتجاهين 5% من رسوم العبور العادية أيضًا.

كما تضمنت فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 10% من رسوم العبور العادية.

زيادة حتى 47% على سفن الحاويات

وشمل قرار تعديل رسوم العبور زيادة الرسوم على سفن البضائع العامة، وسفن متعددة الأغراض، وسفن حاملات المثقلات، وسفن البضائع العامة وحاملات المثقلات، وسفن متعددة الأغراض المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية.

كما شمل القرار تعديل الرسوم الإضافية على طوابق سفن الحاويات فوق السطح العلوي بنسب تبدأ من 7% من الطابق الأول وحتى 47% على الطوابق الـ11 من رسوم العبور العادية.

زيادة 7% على حاملات السيارات المتجهة إلى أوروبا

وشمل القرار فرض رسوم إضافية على ناقلات السيارات المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس فى اتجاه الشمال فقط بواقع 7% من رسوم العبور العادية.

كما فُرضت رسوم إضافية على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين، بواقع 10% من رسوم العبور العادية.

زيادة 5% على سفن الصب و7% على الوحدات العامة

كما شمل القرار فرض رسوم إضافية على سفن الصب الجاف المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، بواقع 5% من رسوم العبور العادية، فيما شمل القرار فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 7%.

كما فُرضت رسوم إضافية على الوحدات العائمة الخاصة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، بواقع 7% من رسوم العبور العادية، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على السفن الأخرى العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية.