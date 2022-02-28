«الأمن والتعاون في أوروبا»: إجلاء معظم أعضاء المنظمة من أوكرانيا

أجلت بعثة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، أمس الأحد، معظم أعضاء المنظمة من أوكرانيا، وقالت في بيان، إنه سيجري إجلاء فرق المراقبة التابعة للمنظمة في دونيتسك ولوجانسك عبر الأراضي الروسية.

«الأمن والتعاون»: فرق المراقبة في خاركيف وخيرسون مختبئة

وأوضحت «الأمن والتعاون»، أنها استكملت إجلاء معظم أعضاء البعثة الدولية وفقا لقرار 25 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه لا تزال فرق المراقبة في «خاركيف» و«خيرسون» مختبئة بسبب الأعمال العدائية الجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان ودول مجموعة الـ7 «الولايات المتحدة، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة»، يقفون بحزم لمنع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، أن العقوبات المالية الشاملة التي تفرضها اليابان تعكس العقوبات التي فرضت، وتظهر الوحدة والتصميم على إنهاء الحرب التي اختارتها روسيا.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، مسألة فرض طوكيو لعقوبات على روسيا، وقال بلينكن، إن فرض اليابان لعقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء سيكلف موسكو ثمنًا باهظًا.

الخارجية الأمريكية: تقديم حزمة من المساعدات الدفاعية الفتاكة لمساعدة أوكرانيا

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية، إلى أن أوكرانيا دولة ديمقراطية وذات سيادة ومحبة للسلام، وهي شريكة واشنطن منذ إعلانها استقلالها عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا، موضحًا أنه سيجري تقديم حزمة من المساعدات الدفاعية الفتاكة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوًا وغيرها من التهديدات التي تواجهها الآن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اليابان والولايات المتحدة وشركاءهما في مجموعة السبع يقفون بحزم لمنع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن «العقوبات المالية الشاملة التي تفرضها اليابان تعكس العقوبات التي فرضناها، وتظهر وحدتنا وتصميمنا على إنهاء الحرب التي اختارتها روسيا».

«واشنطن»: فرض اليابان عقوبات على روسيا سيكلف موسكو ثمنًا باهظًا

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الياباني مسألة فرض طوكيو لعقوبات على روسيا، مؤكدًا أن فرض اليابان عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء سيكلف موسكو ثمنًا باهظًا.

وأضاف بلينكن، أنه بعد التدخل الروسي جزئيًا في العام 2014، كثفت واشنطن جهودها لمساعدة أوكرانيا في ردع موسكو والدفاع عن نفسها ضد هجمات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بموجب السلطة التي فوضها الرئيس الأمريكي جو بايدن له، كما أجرت سحبًا إضافيًا بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر.

وتابع أنه بحسب السلطة التي فوضها له بايدن أجرى سحبا رئاسيا ثالثًا غير مسبوق يصل إلى 350 مليون دولار للدعم الفوري للدفاع الأوكراني.

من جانبه، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، عن تفاؤله بالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس، معترفا بأنه لا يعرف تفاصيل التحضير لها، وقال للصحفيين: «نحن دائما متفائلون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات بمنطقة جوميل البيلاروسية في وقت سابق، أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان عقده.

وتوقع موقع «سبيكتاتور إندكس»، وصول المقاتلات الأوروبية المقدمة كدعم لـ أوكرانيا خلال ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.