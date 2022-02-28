«الصحة»: إصابة الحوامل بكورونا تؤدي للولادة قبل الأوان

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، موضحة في تقرير رسمي لها، أنه إذا أصيبت المرأة بفيروس كورونا في أثناء فترة الحمل ستكون أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة أو ولادة الجنين قبل الأوان.

وأوصت الوزارة بالحرص على تلقي لقاح كورونا، موضحة: يمكنك إذا كنت تخططين للحمل، أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتة الى أن التطعيم ضد فيروس كورونا مسبقًا وسيلة مهمة لحماية أنفسهن وأطفالهمن في المستقبل من فيروس كورونا المستجد.

حماية لقاح كورونا للرضع والأجنة

وأضافت الوزارة في تقريرها الرسمي: ينبغي أن تأخذي اللقاح ضد فيروس كورونا فى فترة الرضاعة، لأن الأجسام المضادة التي تكتسبينها بعد التطعيم يمكن أن تساعد على حماية الرضيع فضلًا عن حمايتك، ويجب الإسراع في حجز التطعيم على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية.

وعن الأعراض الجانبية التى تظهر بعد تلقي اللقاح، أكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية بسيطة وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر مع الحرص على الراحة.

تطعيم 70% من المواطنين

وكشفت الوزارة أهمية اللقاحات بصفة عامة للمواطنين في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنها تستهدف الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.