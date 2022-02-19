«الصحة» تكشف أعراض الإصابة بجلطة القلب الحادة وطريقة التعامل معها

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعراض جلطة القلب الحادة التي من الممكن أن يشعر بها أي شخص، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة في التعامل معها حتى لا يتفاقم الوضع الصحي على المريض.

وتستعرض «الوطن» أعراض جلطة القلب الحادة والطريقة الأمثل للتعامل معها.

أعراض جلطة القلب الحادة

أوضح الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي، من خلال مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الصحة على موقع «فيسبوك»، أعراض جلطة القلب الحادة، قائلًا إن الجلطة الحادة للقلب ذات أعراض لا تُخطئ، ويشعر الشخص بألم حاد منتشر في الصدر أو في الجهة اليسرى وأحياناًَ قليلة في الجهة اليمنى فقط، ويكون منتشرًا إلى الكتف الأيسر أو الكتفين، أو الذراع الأيسر أو الذراعين.

وأشار «ظريف» إلى أن هذه الأعراض يصاحبها إعياءً شديدًا وإحساسًا بالميل إلى القيئ أو الترجيع، بالإضافة إلى العرق والوهن في بعض الأحيان.

وينصح استشاري أمراض القلب في معهد القلب القومي، أنه عندما تظهر على الشخص أعراض مشابهة لهذه الأعراض لا ينبغي أن تُفسر على أنها «دور برد» أو اضطراب في المعدة، ومحاولة علاج المريض داخل المنزل، لأن ذلك يُسبب ضياع اوقت المريض، لأن الدقيقة والثانية تمثل حياته، سواء حياته بشكل عام أو حياة عضلة القلب التي يُحجز عنها الدم خلال الجلطات القلبية.

طريقة التعامل الصحيحة عند ظهور الأعراض

وتابع استشاري أمراض القلب في حالة شعور أي شخص بهذه الأعراض الحادة عليه التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى أو أقرب مكان للعلاج لديه إمكانات لمعالجة والتعامل مع الأزمات القلبية الحادة، حيث يخضع لرسم القلب وتحليل للإنزيمات القلبية، مع وضع خطة العلاج إذا جرى تشخيصها على أنها جلطة قلبية أو أي تشخيص آخر.