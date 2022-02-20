«الصحة» توضح كيفية التغلب على الأنيميا عند الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن كيفية تغلب الأباء والأمهات على الأنيميا عند الأطفال، من خلال تناول الأطعمة الصحية وتقليل تناول بعض المشروبات.

وزارة الصحة توضح أنواع الأطعمة الصحية للقضاء على الأنيميا

وتستعرض «الوطن» الأطعمة الصحية التي أوصت وزارة الصحة بتناولها من جانب الأطفال للتغلب والقضاء على الأنيميا، وهي كالتالي:

أولا الأطعمة التي تحتوي على بروتين:

1 - اللحوم.

2 - الدواجن.

3 - البقوليات.

4 - منتجات الألبان.

5 - البقوليات.

6 - الخضراوات الورقية.

ثانيا الأطعمة التي تحتوي على الحيديد:

1 - اللحوم الحمراء.

2 - الأسماك.

3 - الكبدة.

4 - الخضراوات الورقية الداكنة.

5 - الفواكه المجففة.

ثالثاً الأطعمة التي تحتوي على «فيتامين ب 12»:

1 - البيض.

2 - اللحوم البيضاء.

3 - اللبن ومشتقاته كالجبن.

رابعاً الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب المركب:

1 - اللحوم الحمراء.

2 - المكسرات.

تقليل تناول الشاي والقهوة للأطفال المصابين بالأنيميا

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أنه يجب على الأطفال المصابين بالأنيميا تقليل تناول المشروعات التي من شأنها أن تقلل من امتصاص الحديد، ومن أبرزها القهوة والشاي.

وزارة الصحة توضح كيفية علاج السمنة عند الأطفال

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور آخر على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» الخطوات المهمة في العلاج من السمنة عند الأطفال، والتي يأتي من أبرزها التقليل من تناول كل من المقرمشات والعصائر المعلبة والحلوى، مع تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب أيضاً تحديد وقت لمشاهدة الأطفال للتليفزيون واستخدامهم للهواتف الذكية، إلى جانب تنظيم مواعيد نومهم، على أن يحصلوا على فترات نوم كافية، وأخيراً تناول الوجبات الصحية الخفيفة مثل الزبادي والفواكه بدلا من الحلويات.