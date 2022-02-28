عاجل.. الجيش الروسي يطالب سكان كييف بمغادرة المدينة

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، أن وزارة الدفاع الروسية، أصدرت دعواتها إلى سكان العاصمة الأوكرانية «كييف»، الراغبين في الخروج من المدينة، بسلوك طريق «كييف – فاسيلكوف».

ودخلت العمليات العسكرية، يومها الخامس على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، معلنا بدء عملية عسكرية لحماية المواطنيين في إقليم دونباس.

غضب أوروبي وأمريكي من الهجوم على أوكرانيا

ولاقت الهجمات الروسية على أوكرانيا استهجانا وغضبا، من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي فرضت حزمة من العقوبات على الجانب الروسي.

وتقدمت القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وحاصرت المدينة في اليوم الثالي للعمليات العسكرية، حيث دخلت القوات الروسية من 4 جهات حدودية، وهي: القرم ومنطقة الدونباس والحدود البيلاروسية الأوكرانية.