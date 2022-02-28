سماع دوي انفجارات في العاصمة «كييف» وفي «خاركيف»

أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا اليوم الاثنين، سماع انفجارات صباحًا في العاصمة «كييف» وفي مدينة «خاركيف» شمال شرقي البلاد، مشيرة في بيان مقتضب على تطبيق «تليجرام»، إلى أن كييف شهدت في اليوم الخامس من العمليات الروسية حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قافلة عسكرية روسية بالقرب من منطقة إيفانكيف شمال غرب «كيف»

وتتجه قافلة عسكرية روسية، طولها أكثر من 3 أميال، نحو العاصمة الأوكرانية «كييف»، ونشرت شركة «ماكسار» مقرها الولايات المتحدة، صور بالأقمار الصناعية، أظهرت القافلة العسكرية الروسية، أمس الأحد، بالقرب من منطقة إيفانكيف «60 كيلومترًا» شمال غربي عاصمة أوكرانيا.

وحددت «ماكسار»، ضمن صور القافلة الروسية، شاحنات وقود ودبابات وعربات مشاة ومدفعية.