الأقمار الصناعية ترصد قافلة من القوات الروسية تتجه نحو كييف «صور»

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن صور الأقمار الصناعية أظهرت قوات روسية بطول 3.25 ميل في قافلة مزودة بالوقود والمؤن والمركبات المدرعة، تتحرك في اتجاه كييف على بعد 40 ميلاً تقريبًا إلى الجنوب، وأظهرت صورة الأقمار الصناعية التي قدمتها مؤسسة ماكسار تكنولوجيز، الطرف الجنوبي القريب لانتشار كبير للقوات البرية الروسية شمال شرق منطقة إيفانكيف، في أوكرانيا.

التصدي للقوات الروسية

وجرى التصدي للقوات الروسية في مناطق بوتشا وإيربينو على الصعيد الميداني، حيث واصلت القوات الروسية هجومها ببطء على المدينة، لكن تم صدها في بوتشا وإيربين، على المشارف الشمالية الغربية، بعد ما يبدو أنه هجوم سيئ التنسيق من قبل القوات غير النظامية، وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي آثار القتال، مع صور لمركبات مدرعة مدمرة والعديد من القتلى من الجنود، وقال عمدة إيربين إن البلدة ظلت في أيدي الأوكرانيين، وانتشرت أنباء عن سقوط جنود شيشانيين بين القتلى.

لا توجد قوات روسية في كييف حاليًا

وفي مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، قال رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو، إن المدينة جرى تطويقها، وجرى توضيح ذلك لاحقًا من قبل فريقه الصحفي الذي قال إن كليتشكو كان يتحدث بشكل مجازي وأن كييف لم تُحاصر بشكل كامل، وظلت الطرق المتجهة إلى الجنوب آمنة.

وقال كليتشكو إنه لا توجد قوات روسية في العاصمة نفسها، موضحًا أن تسعة مدنيين و18 مقاتلاً و4 مجهولين قتلوا في العاصمة منذ بدء القتال في 24 فبراير، وجرح ما مجموعه 106 أشخاص، بينهم 46 مدنيًا.

وشهدت أوكرانيا عدة أيام من القتال العنيف في المنطقة منذ أن شنت روسيا عملية إنزال جوي للقوات في مطار هوستوميل العسكري القريب، وبحسب ما ورد من صحيفة الجارديان، نسفت قوات أوكرانيا ثلاثة جسور في المنطقة لإبطاء التقدم الروسي.