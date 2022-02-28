روسيا تهدد باستهداف من ينقلون أسلحة إلى «كييف»

أعلنت موسكو، أنها سوف تستهدف الأفراد الذين ينقلون أسلحة إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الولايات المتحدة تريد إبعاد الصين عن شراكتها الوثيقة مع روسيا

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن موسكو استخدمت تكتيكات التضليل المعلوماتي لزعزعة استقرار أوكرانيا، موضحة أن واشنطن قررت معاقبة الصين حال انخراطها في ممارسة أي أنشطة مع روسيا تقع تحت العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تريد إبعاد الصين عن شراكتها الوثيقة مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ووزراء خارجية مجموعة الـ7 «الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، اليابان، إيطاليا وكندا»، قالوا إنه على روسيا دفع ثمن العملية العسكرية في أوكرانيا، فيما قال رئيس البرازيل، جايير بولسونارو: «لا نريد أي عواقب خصوصًا أننا نعتمد كثيرًا على الأسمدة الروسية».