رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: هناك تنسيق دائم مع سفارتنا في كييف

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، آخر تطورات حالة المصريين في أوكرانيا، قائلا إنّ هناك تنسيقا دائما مع السفارة المصرية في كييف خاصة مع ضبابية الوضع في البداية، كما أنه كانت هناك تحركات غير طبيعية، لذلك كان هناك بعض الترتيبات مع السفارة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأضاف «فاروق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الطلاب طلبوا في البداية محاولة العودة لمصر، وساعدت السفارة الطلاب للدراسة أونلاين.

الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا

وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا على الأرض ليس جيدًا، ويزداد سوءًا، متابعا: «فيه حرب شوارع بقالنا يومين، وهناك انخفاض في الوقود وتزاحم على محال شراء الغذاء، كما أن البنوك لا تعمل، وبالتالي هناك نقص في الأموال بالبطاقات الائتمانية، وعدم السهولة في التحرك نظرا لأن المواصلات العامة غير متاحة باستثناء مترو الأنفاق».

التواصل مع وزيرة الهجرة على مدار الساعة

وتابع: «كل يوم الموضوع بيزيد سوءا، وشغالين بالجهود الذاتية كأبناء جالية، وبنوجه الناس إزاي يروحوا لأي منفذ حدودي، وبنبلغ السفارة ووزارة الهجرة على مدار الساعة».

ولفت إلى أنه جرى تحرك «أتوبيس» من كييف إلى الحدود وسط تواصل مستمر مع السفارة المصرية، كما أن المعابر تشهد زحامًا شديدًا بسبب عبور عدد كبير من المواطنين، ويجري تنظيم عبور آمن للطلاب المصريين.

وأوضح أن طول بعض الطرق التي لا توجد عليها إمدادات وقود أو غذاء، يعرض المسافر لمشاكل أخرى، بعد فتح معبر سلوفاكيا نصح المصريين باستخدامه لتخفيف الضغط على معبر بولندا المكدس بالمسافرين.