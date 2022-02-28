الجيش الروسي يعلن سيطرته على المنطقة النووية والمجال الجوي الأوكراني

قالت وكالة «إنترفاكس» إنّ القوات الروسية تسيطر على المنطقة في محيط محطة زاباروجيا النووية جنوب شرقي أوكرانيا، من جهتها أعلنت الدفاع الروسية سيطرة طيرانها الحربي على الأجواء الأوكرانية، وذلك بحلول اليوم الخامس للحرب الروسية الأوكرانية، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر يوم الخميس الماضي.

القوات الروسية تدعو سكان كييف للخروج من المدينة

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وجهت نداءً لسكان العاصمة الأوكرانية كييف الراغبين في الخروج من المدينة لسلوك طريق كييف – فاسيلكوف، وأشار الجيش الروسي إلى أنّه يمكن للمدنيين مغادرة كييف بحرية، وذلك في ظل المحاولات المستميتة التي تقوم بها القوات الروسية لاقتحام المدينة والسيطرة عليها، إلى ذلك أفاد موقع «سكاي نيوز» عربية أنّ وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرتها الكاملة على الأجواء الأوكرانية.

الجيش الروسي يسيطر على عدد من المدن الأوكرانية

وكانت القوات الروسية قد أحكمت سيطرتها على عدد كبير من المدن في أوكرانيا، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين بفعل القصف الجوي الكثيف الذي تعرّضت له البلاد منذ لحظة الإعلان عن بدء العملية العسكرية الروسية.

محاولات للسيطرة على وسط كييف

وكانت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية قد قالت إنّ القوات الروسية ما زالت على بعد أكثر من 30 كيلومترًا شمال العاصمة كييف، يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الروسي سيطرته على إحدى المطارات الاستيراتيجية في ضواحي العاصمة الأوكرانية قبل نحو يومين.

نزوح آلاف الأوكرانيين بسبب الحرب

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نزوح ولجوء أكثر من 150 ألف شخص بحسب بيان أصدرته المفوضية العامة لشؤون اللاجئين يوم أمس الأحد، وتكدس اللاجئون من العرب والأوكرانيين الفارين من الحرب على الحدود الرومانية والبولندية للبحث عن مكان آمن بعد هروبهم من الجحيم.