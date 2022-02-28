«دقيقة تنقذ حياة» و«اعرف بلدك».. شباب مطروح يساهم في تطوير التعليم

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن التنسيق مع مؤسسة شباب 30 يونيو لتنظيم مبادرتين لتعريف الطلاب بالأماكن السياحية والأثرية داخل المحافظة، وتعريفهم بالإسعافات الأولية من خلال متخصصين في هذا المجال، وذلك في أثناء لقائه بشباب المؤسسة، اليوم الاثنين، داخل مقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم.

«دقيقة تنقذ حياة» مع تعليم مطروح

تناول لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مع أعضاء مؤسسة شباب 30 يونيو، مناقشة مجموعة من المبادرات تهدف إلى خدمة المجتمع المدني، ومنها مبادرة طرحتها المؤسسة تحت شعار «دقيقة تنقذ حياة» وتهدف إلى توعية طلاب المدارس بالإسعافات الأولية ودور سيارات الإسعاف في إنقاذ حياة الإنسان، بالإضافة إلى توعية الطلاب بكيفية التصرف مع الحالات الطارئة وكيفية التواصل مع سيارات الإسعاف لطلب الدعم منها والتعامل مع أجهزتها.

مبادرة اعرف بلدك لطلاب مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى مناقشة مبادرة أخرى مع «شباب 30 يونيو» تحت عنوان «اعرف بلدك» والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتوعية طلاب المدارس بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة من خلال تنظيم رحلات سياحية ترفيهية لطلاب المدارس: «تهدف المؤسسة أيضا إلى دعم أبنائنا طلاب المدرسة الثانوية الفندقية والاستفادة من خبراتهم في جميع التخصصات عن طريق توفير فرص عمل لهم أثناء موسم الصيف خلال إجازة نهاية العام الدراسي».

تعليم مطروح يتعاون مع مؤسسة شباب 30 يونيو

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك ترحيبا بالتعاون الإيجابي بين مؤسسات المجتمع المدني والتربية والتعليم، في سبيل تفعيل المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة الإدارات، حيث يستفيد بهذه الأنشطة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.