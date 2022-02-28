القوى العاملة تتابع تنفيذ 5 دورات تدريبية في سوهاج على 3 مهن حرفية

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تنفيذ 5 دورات تدريبية في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا، التابعة لمديرية القوى العاملة في المحافظة، ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة.

دورات تدريبية على مهن حرفية

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، إنّ المديرية استقبلت وفدا من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، يضم المهندس وائل قطب، سعيد مصطفي، ونصر إبراهيم، لمتابعة سير عملية التدريب في مراكز التدريب المهني الثلاث، حيث تفقدوا دورتين بمركز التدريب المهني بسوهاج، الأولى للخياطة والتفصيل والثانية للتبريد والتكييف، فضلا عن دورتين بمركز طهطا، للخياطة والتفصيل وصيانة أجهزة المحمول، وفي مركز حي الكوثر، دورة الخياطة والتفصيل.

وسائل تكنولوجية حديثة للتدريب

واستمع وفد الإدارة المركزية للتدريب المهني في الوزارة، للمتدربين في الدورات الخمس ومدى استفادتهم من التدريب، وضرورة ربط المهن التي يتم تدريبهم عليها بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تم تجهيز الورش بها، من شاشات عرض وأجهزة تابلت مرتبطة بالإنترنت.

وأبلغ مدير المديرية، المتدربين، رسالة وزير القوى العاملة للمتدربين، بالاستفادة القصوى من التدريب ومساعدتهم بعد انتهائه لفتح مشروعات صغيرة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو الالتحاق بفرص العمل التي توفرها المديرية.

حضر الزيارة من المديرية: أشرف كمال، مدير عام الرعاية، إلهام السيد، مدير عام شؤون المناطق، علاء أبوطالب، مدير إدارة التدريب المهني، أحمد يمني، مدير مركز سوهاج، وحيد نعيم، مدير مركز طهطا، وأحمد زيدان، مدير مركز الكوثر.