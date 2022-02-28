إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 19 في القليوبية

رصدت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية عددا من المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة، وشنت المحافظة برئاسة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

منازل وجمالونات وأعمدة

وتمكنت الحملة من إزالة التعدي على 17 حالة بمساحة 1850 م2 وتنوعت المخالفات ما بين جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي وقواعد خرسانيه وسملات بحوض الصفصاف بعرب العيايده مركز ومدينه الخانكة، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة

رصد المخالفات بالأقمار الصناعية

وأكد محافظ القليوبية بأنه بناء على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.

تقارير يومية

وشدد محافظ القليوبية، على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية، مؤكداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.