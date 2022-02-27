إزالة 94 تعديا بطريق «القاهرة - الإسكندرية» ضمن الموجة 19 في القليوبية

واصلت محافظة القليوبية حملتها المكبرة لإزالة التعديات على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مدينة طوخ، والتي جاءت على مدار 5 أسابيع متتالية، ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

ونُفذت الحملة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وإدارة تحسين الأراضي الزراعية.

إزالة 94 حالة تعد

وتمكنت الحملة على مدار الخمسة أسابيع الماضية من إزالة 94 حالة تعد بمساحة وصلت إلى عشرة أفدنة و13 قيراطا في بنها وطوخ، وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها اليوم ما بين تندات مخالفة أمام المحلات والمنازل ومعارض سيارات ومخازن وورش وتشوينات ومخازن حديدية وهناجر، إضافة إلى تبوير عدد من قطع الأراضي الزراعية.

وأزالت الحملة المخالفات بالكامل في مدينة طوخ وحرث الأرض الزراعية، وإلزام المخالفين باستعادة زراعتها مرة أخرى، وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق وفرض السيطرة وتنفيذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

وقال محافظ القليوبية إن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورا رئيسيا في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز، لذا لابد من بذل أقصى الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة ومنع تلك الظاهرة نهائياً، والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إنشاء 27 وحدة صحية بشبين القناطر

وعقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات لمناقشة دفع الأعمال بمشروعات المبادرة القومية حياة كريمة في قطاع الصحة بمدينة شبين القناطر، حيث تقوم المحافظة بإنشاء 27 وحدة صحية جديدة بقرى المدينة لتغطية جميع القرى المحرومة من الخدمات الصحية.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات بالنسبة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وعرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

كما ناقش الاجتماع كتاب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في بعض المشروعات ضمن المبادرة.