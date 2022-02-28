«عبد الغفار»: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن 4 أنواع من السرطان قريبا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بتنظيم بعض المبادرات الجديدة الخاصة بالكشف عن الأورام مثل سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.

وأضاف وزير التعليم العالي قائلا: «كل دي مبادرات في الطريق حتى تكون مصر أكبر دولة على مستوى العالم في عمليات المسح الصحي المتكامل».

«عبد الغفار»: الصحة العالمية أشادت بمشروعنا لمكافحة فيروس سي

وتابع «عبد الغفار» أن الكشف على فيروس سي مشروع ضخم أشاد به منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أنه أكبر وأضخم مسح صحي على مر التاريخ.

وأكمل «عبد الغفار»، في الجلسة النقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى الكشف على 62 مليون مواطن وعلاج 2 مليون من فيروس سي.

تطورات مبادرة قوائم الانتظار

ولفت أنه جرى عمل علاج جراحي لأكثر من مليون عملية جراحية معقدة للغاية في قوائم الانتظار، في جراحات القلب والصدر والدعامات والأوعية الدموية في جراحات المخ والعظام والرمد وزراعات الكلى والكبد والقوقعة، مؤكدا أن هذا المشروع ضخم للقضاء بشكل سريع على معاناة أي إنسان.