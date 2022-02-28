السيسي: الناس خرجت للشوارع في 2011 لعدم توافر رضا مجتمعي.. وحولت الدولة لخصم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين خرجوا إلى الشوارع في عام 2011 لأن حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة: «الناس مش مبسوطة لكن مكنوش عارفين مش مبسوطين ليه، مش راضيين بس مش عارفين ليه، مفيش حاجة مفيدة ومفيش مدرسة كويسة ومفيش تعليم كويس، وبدل ما نقول إن إحنا المواطنين أداءنا متواضع عملنا الدولة خصم».

السيسي: نحافظ على الدولة المصرية من الانزلاق للخراب مرة أخرى

وأضاف السيسي خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أسجل دائما حاجة واحدة وهي الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة أخرى إلى الخراب والدمار الذي كانت من الممكن أن تصل إليه في 2011، الناس تعبانة وكانت عاوزة تغير .. بس تغير إزاي؟».

وتابع قائلا: «بتكلم النهاردة في إننا نغير أسباب تردينا، ولما كنت بتكلم مع المسؤول في بلجيكا قلت أنا الناتج المحلي بتاعي 400 مليار وعاوز أعمل جامعة تدي تعليم كويس ومستشفى تعالج كويس ومدرسة تعلم كويس، مش الناس تتخانق عشان تغشش ولادها، عشان تقولي أنا ابني معايا شهادة شغله لي بقى.. اللي انتو فيه ده كله من سنة 1962 أو 1950 حتى هو ده الواقع اللي سبب تردي الدولة».

الرئيس: زيادة السكان 14 مليون تقريبا في 7 سنوات

وأوضح الرئيس قائلا: «قلت الكلام ده في 2014 بس على عدد السكان ساعتها، يعني إحنا زدنا 14 مليون نسمة، هل جالي أرقام دخل زيادة تكفي النمو؟ لأ.. طب ده عجز من الدولة؟! لأ.. قدرة الدولة مش متماشية مع النمو، مش بتكلم في عجز الموازنة لكن بتكلم عن عجز القدرة والأداء».