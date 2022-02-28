السيسي: حقوق الإنسان أول حاجة اتكلمت فيها في بلجيكا ومعندناش حاجة نخبيها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصه على توصيل رسائله لكل المصريين وليس المثقفين والمفكرين فقط، قائلا: «أنا مواطن زي كل المواطنين، وعشت عمري كله في مصر، وشوفت وكنت بشوف وبنتبه وبقول إحنا ليه كده؟، ليه المستشفى بتاعتنا بالمستوى ده؟، والإجابة كانت عندي لأني بفكر عشان أفهم».

قوائم الانتظار

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «لما الدكتورة هالة عرضت عليّ رقم قوائم الانتظار من سنتين تلاتة، كان في 10 آلاف تقريبا، وقلنا نعالجهم، لكن الدكتور خالد النهاردة بيتكلم على مليون و162 ألف تم علاجهم خلال 3 سنوات، إحنا أخدنا القرار على 20 أو 30 أو 50 أو 100 ألف مخدناش القرار على مليون، ولسه».

وتابع الرئيس السيسي: «كنا بنصرف في سنة 2014 حوالي 32 مليار جنيه، ودلوقتي بنصرف 108 مليارات، طب هم كفاية؟ لأ، لأننا لو حولنا كل سرير حقيقي لتشغيل متقدم ومتطور هيبقى الرقم قد كده مرتين تلاتة ويمكن أكتر».

ملف حقوق الإنسان

وأوضح الرئيس: «أنا مش بحكي، الحكاية دي كلنا، ولما كنت في بلجيكا قابلت الناس، وأول حاجة اتكلمت فيها كان ملف حقوق الإنسان، لأننا معندناش حاجة مخبينها، لكن عندنا قضية مش معروفة وغير معلومة إلا لينا إحنا».