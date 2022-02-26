بعد تصدره التريند.. سبب اختفاء الفنان أحمد عزمي الفترة الماضية

تصدر الفنان أحمد عزمي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بكائه على الهواء أثناء عرضه حلقته على شاشة إحدى القنوات الفضائية، وكشف خلال الحلقة أسباب حبسه واختفائه الفترة الماضية عن الساحة الفنية.

سبب حبس الفنان أحمد عزمي

وقال الفنان أحمد عزمي إن السبب وراء حبسه، هو تناوله المواد المخدرة والمواد المسكرة، بسبب حالة الاكتئاب التي تعرض لها بعد قتل شقيقه الأصغر «حمدي» بما يقارب من 13 طعنة، أودت بحياته أثناء مشاجرة، ما اضطره حينها للسفر إلى مدينة شرم الشيخ للخروج من حالة الاكتئاب ولكنه تعرف على أشخاص وتناول المخدرات وزادت حالة الاكتئاب.

وأوضح تفاصيل تفتيشه في أحد الأكمنة المتواجدة في شرم الشيخ، حيث كانت حالته غير طبيعية نتيجة للمسكرات، وعلى الفور قرروا تفتيش السيارة ووجدوا 14 قرصا مخدرا داخل سيارته، وبالإضافة إلى حالة سكره نتيجة تناوله المواد المخدرة حينها.

البداية الفنية للفنان أحمد عزمي

يذكر أن الفنان أحمد عزمي حاصل على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته الفنية في سن مبكرة جدا من خلال الإذاعة، حيث كان مراسلا لبرامح الأطفال، وكان يتميز بكتابته الشعر وهو في سن الحادية عشرة، وقد أرسل محمد حمدي رئيس الإذاعة، في ذلك الوقت لمقابلته وهناك التقى «أبلة فضيلة» التي ضمته لبرنامجها الشهير، ومن ثم تعرف على الفنانة إنعام الجريتلي التي كان لها الفضل في إلحاقه بالتليفزيون ليشارك في العديد من مسلسلات الأطفال، ومن هذه المسلسلات استطاع لفت الأنظار إليه.