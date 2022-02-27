الفنان محمود ماجد يكشف كواليس مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة

تصدر المشهد الكوميدي الذي جمع بين الشقيقين هشام ومحمود ماجد، خلال أحداث مسلسل «اللعبة»، في موسمه الثالث، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ظهورهما مع بعضهما لأول مرة، في مشهد ملئ بالكوميديا، إذ يجسد محمود ماجد، شخصية السائق الخاص لدى هشام، الذي يحبه كثيرًا، ومن كثرة تعلقه به، أجرى بعدة عمليات تجميل كي يشبهه، ليتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معلقين على الشبه بين الشقيقين.

وكشف الفنان محمود ماجد، كواليس مشاركته في مسلسل «اللعبة» الجزء الثالث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

شقيق الفنان هشام ماجد يكشف كواليس مشاركته في «اللعبة» الجزء الثالث

وقال «محمود»، إن كواليس مسلسل اللعبة الجزء الثالث، كانت لطيفة وممتعة جدًا، ومليئة بالكوميديا والضحك، وعندما يأتي موعد التصوير يلتزم كل شخص بدوره.

وأكد الفنان الكوميدي، أنه تم ترشيحه لهذا الدور عن طريق مؤلف مسلسل «اللعبة»، قائلًا: «اللي رشحني للدور كان مؤلف المسلسل فادي أبو السعود، لأن الشخصية كانت محتاجة حد شبه هشام، وفي نفس الوقت يكون بيمثل كويس، فوقع اختياره عليا».

وكشف شقيق الفنان هشام ماجد، عن سبب دخوله عالم التمثيل، بأنه يعشق عالم السينما منذ الصغر: «أنا بمثل من وأنا صغير، وشاركت في عدد من الأفلام القصيرة التي حصلت على عدة جوائز»، مشيرًا إلى مشاركته في عمل سينمائي جديد من خلال التأليف والتمثيل، مع المخرج الشاب محمد ربيع.

«محمود» عن الشبه بينه وبين شقيقه: كنت متأكد أن الناس هتاخد بالها

وعن ردود الأفعال الإيجابية حول الشبه بينه وبين شقيقه هشام ماجد، علق «محمود»، قائلًا: «كنت متوقع أن الجمهور هيتكلم على الشبه بيني وبين هشام، لأن إحنا حركاتنا متشابهة، بس كل واحد ليه شخصيته الخاصة وطريقته في التمثيل».