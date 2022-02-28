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السيسي: البعض بيقولنا «مبتدوش الناس حقوق ليه؟».. شوفوا المرج والمطرية والخصوص

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نرمين عفيفي
12:07 م | الإثنين 28 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال إطلاق المشروع القومي للأسرة المصرية: «بقابل ناس في الشارع تقولي أنا زعلانة منك، أقولها: ليه يا ستي؟ تقولي: عندي 6 عيال أعمل إيه؟.. بتكلم جد، وبرد أقول لها أنا عندي 100 مليون أعمل إيه.. إحنا 100 مليون بقول كدا للدول اللي بتسمعنا وبيقولوا ليه مبتدوش حقوق للناس.. حقوق إيه أنا مش لاقي آكل مش عارف أعلم مش عارف أعالج مش عارف أسكن مش عارف أشغل».

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وأضاف الرئيس السيسي قائلا: «روحوا المرج والخصوص والمطرية وشوفوا لما بنمشي في الشارع بنلاقي إيه؟ دي بلادنا ومسؤليتنا يا كل اللي مسؤلين معايا أنزلو شوفو البلد إزاي وبصو بعين حقيقية.. علشان أفتح شارع بزيل 1000 بيت علشان الناس تعرف تمشي في أماكن مبيتمشيش فيها».

 

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بقلم نرمين عفيفي