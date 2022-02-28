السيسي: الناس مظلومة.. لا بتاكل ولا تتعلم ولا تتعالج كويس ودي حقوق الإنسان اللي أعرفها

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين أحد المسؤولين حين كان في زيارة إلى بلجيكا، قائلًا: «كلمت مسؤول وقلت له إنت ليه مش بتكلمني وتسألني أنت الناتج المحلي بتاعك كام؟، استغرب، ولما سألته الناتج المحلي بتاعه كام قالّي 500 مليار دولار، وعدد سكاننا 10 ملايين نسمة».

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «قولت له يبقى أنا عايز الدخل بتاعي ومعدل النمو يبقى 5 تريليونات دولار، عشان أنا عندي 100 مليون نسمة، وعشان أنا معنديش الفلوس دي، الناس في مصر مظلومة ومبتاكلش كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس، آدي حقوق الإنسان اللي أعرفها، إن المواطن بتاعي أقدر أوفر له ده».

تقدير الواقع

وتابع الرئيس السيسي: «أنا قلت إني مش مانع المواطن يتكلم، أنا عاوزه يتكلم بس يعرف القضية كويس ويعرف قضية البلد دي، قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها ويقول كلام مش مستكمل معرفته، وده كلمة مؤدبة عن الجهل، وعدم الإدراك، وعدم التقدير للواقع اللي إحنا عايشين فيه».