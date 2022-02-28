«الصحفيين» تعلن نتيجة قيد المشتغلين وتفتح باب التقديم للجنة المؤجلين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين نتيجة لجنة القيد للمتقدمين للانتقال من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين ممن أمضوا المدة القانونية.

صحفي تحت التمرين

كما أعلنت اللجنة برئاسة خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين كشوف نتيجة اللجنة التي تقدم لها 74 صحفيًا تحت التمرين واعتمدها مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس.

لجنة المؤجلين

وبخصوص لجنة المؤجلين فإنّه من المقرر أن يجرى فتح باب التقديم للجنة بداية من الأسبوع المقبل.

وفيما يلي صور من كشوف نتيجة لجنة قيد المشتغلين: