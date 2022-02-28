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«الصحفيين» تعلن نتيجة قيد المشتغلين وتفتح باب التقديم للجنة المؤجلين

كتب:

أحمد البهنساوى
12:39 م | الإثنين 28 فبراير 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين نتيجة لجنة القيد للمتقدمين للانتقال من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين ممن أمضوا المدة القانونية.

صحفي تحت التمرين

كما أعلنت اللجنة برئاسة خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين كشوف نتيجة اللجنة التي تقدم لها 74 صحفيًا تحت التمرين واعتمدها مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس.

لجنة المؤجلين

وبخصوص لجنة المؤجلين فإنّه من المقرر أن يجرى فتح باب التقديم للجنة بداية من الأسبوع المقبل.

وفيما يلي صور من كشوف نتيجة لجنة قيد المشتغلين:

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.