تخريج دفعة جديدة من دورة «العبقري الصغير» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، تخريج وتكريم دفعة جديدة من دورة «العبقري الصغير» لأبناء الصحفيين التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

ضمت الدورة تعليم الأطفال مهارات «فن الدوبلاج والرسم»، والتي شملت 40 طفلاً، وقام بالتدريب رضا الكردواي خبيرة الذكاء الاصطناعي، وصفوت هلال مدرب الفن التشكيلي.

سلسلة دورات متخصصة

وأكد حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة في مهارات «فن الدوبلاج المبدع الصغير-فن الرسم» لأبناء الصحفيين؛ لتنمية مهارات الأطفال على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي الحديث.

وأضاف أن الدورتين اعتمدتا على مجموعة من المحاور الأساسية، التي تساعد المتدرب على إتقان إنتاج الفيديوهات الكرتونية، ومهارات الفن التشكيلي ورسم اللوحات الفنية، وقد ضمت دورة الدوبلاج المحاور التالية: التعرف على التقنيات الحديثة لفن الدوبلاج، والتدريب على كافة فنون التمثيل الصوتي، بالإضافة إلى التدريب العملي على صناعة مشاهد كرتونية كاملة، وتكوين الشخصيات الكرتونية المجسمة (3D) التدريب العملي على الأداء الصوتي للشخصيات، وأيضًا تحويل المواد الدراسية من مواد ورقية مطبوعة، إلى أفلام كرتونية متحركة وجذابة للأطفال.

مهارات الرسم والفن التشكيلي

أما الدورة التدريبية الثانية والخاصة بمهارات الرسم والفن التشكيلي، فقد تضمنت مجموعة من المحاور من أهمها تعليم كافة مهارات وأسس فن الرسم التشكيلي، وتعليم مهارات رسم الظل والنور، ومهارات عمل الماكيتات «فن العمارة».

كما تضمنت الدورة مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، وتعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصرى، وتعليم مهارات استخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية، وكذلك مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار، وتعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.