المشدد 3 سنوات لمتهم زوّر أختام منسوبة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة شخص زور أختام منسوبة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين وبحضور محمد أبو زيد وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى

اصطناع أختام مزورة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين

شفت التحقيقات قيام المتهم «إبراهيم. ع» 33 عاما في شهر مارس 2019 بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى المجلس الأعلى للصحافة باصطناع خاتم على غرار الخاتم الصحيح واستعماله بأن زيل استمارة بطاقه الرقم القومي مع علمه بالتزوير واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة بطاقه الرقم القومي الخاص بالمتهم الأول بأن أمدا المجهول بالبيانات اللازمة للأخير على غرار الصحيح منه بإثبات بيانات مزورة وهى أن الوظيفة صحفي وإعلامي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأكدت التحريات الأولية التي أجراها رئيس مباحث الأحوال المدنية بورود شكوى ضد المتهم الأول «أحمد.ف» مقيم بمركز بني مزار باستخراج بطاقة رقم قومي يوم 12 مارس عام 2019 من سجل مدني مركز بني مزار مدون بها صحفي وإعلامي على خلاف الحقيقة وبإحضار استمارة بطاقه الرقم القومي تبين أنها ممهورة بأختام نقابة الصحفيين والإعلاميين وخاتم شعار الجمهورية المنسوب للمجلس الأعلى للصحافة.

إنشاء صفحة بمواقع التواصل لاستقطاب الشباب

بسؤال صاحب البطاقة اعترف بالواقعة قائلا تعرفت على المتهم الثاني عن طريق وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم نقابة الصحفيين وأخبرني أنه يملك القدرات على تسخير كافة علاقته الشخصية لانضمامي لنقابتي الصحفيين والإعلاميين وختم استمارة بطاقه الرقم القومي الخاص بي وتدوينها الوظيفة صحفي أو إعلامي في البطاقة.

وتابع: «كان ذلك حلم حياتي أن أصبح صحفيا وإعلاميا مشهورا فوافقت بلا تردد ولكن طلب مني أصل المؤهل وصورة البطاقة وترددت في بداية الأمر عندما طلب منى مبلغ 1500 جنيه وغمرتني الفرحة باني أخيرا سيتحول حلم حياتي إلى واقع ملموس فدبرت المبلغ وقمت بتوفير تلك الأوراق والمبلغ المالي وأرسل لي سيدة قالت إنها صحفية ومن طرفه وقابلتني على محطة قطار بني مزار وأخذت مني كافة الأوراق وبعد مرور أسبوع أحضر لي استمارة بطاقة الرقم القومي وقالي روح طلعها من مركز المعلومات واستخرجتها من سجل مدني مركز بني مزار».

أفادت نقابتي الصحفيين والإعلاميين بأن «أحمد.ف» غير مقيد بجدول النقابتين ولم يسبق حصوله على تصريح لمزاولة المهنة وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنه بإجراء عملية الفحص والمضاهاة لاستمارة بطاقه الرقم القومي محل التزوير تبين أن المتهم الأول هو الكاتب لاسمه وتوقيعه بنهاية تلك الاستثمار وان بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للمجلس الأعلى للصحافة يختلف عن قالب نماذج الاختتام الصادرة عن تلك الجهة.

تم تقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهم الثاني واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة نظير مبلغ مالي وأنه إنشاء صفحة وهمية لاستقطاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 32228/20119 جنايات مركز بني مزار والمقيدة برقم 1322/2019 كلي جنايات جنوب المنيا.