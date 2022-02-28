الخارجية: دعم كامل ورعاية للمصريين العابرين لحدود أوكرانيا

أصدرت وزارة الخارجية، توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني، بالعمل على مدار الساعة لتيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج.

المصريون في أوكرانيا

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان عنها، أنّ الجهود أسفرت عن استقبال السفارة في وارسو وبوخارست، مجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا، حيث قدّمت سفاراتنا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.