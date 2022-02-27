«الخارجية»: نتابع حالة أول مصاب مصري في أحداث أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية، اتصالًا بما ورد إليها، بشأن إصابة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في إحدى المُستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأضافت الخارجية في بيان لها قبل قليل، أن وزير الخارجية سامح شكري، وجه على الفور، سفير مصر في كييف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كل أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

مساعد وزير الخارجية يستقبل عائلة المواطن

ولفت إلى أنه بتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عائلة المواطن عصر اليوم 27 فبراير الجاري، إذ طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

شكري يوجه بمواصلة الجهود لتقديم الدعم للمواطنين

كما وجَّه الوزير شكري، بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكل المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، التي أثمرت بالفعل، عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية، باتجاه تلك الدول.

وتُجدّد وزارة الخارجية، التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.