النقل تدعو شركات المجر للاستثمار بالموانئ النهرية.. وتتابع توريد 1300 عربة قطار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نائب رئيس شركة ترانسماش هولدنج الروسية، سيرجيو كوربانوف، وقيادات الشركة في المجر، بحضور محمد الشناوي، سفير مصر في المجر حيث أكد الوزير الأهمية التي توليها مصر والقيادة السياسية لعقد تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة، بواسطة شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجري الروسي، خاصة في ظل ما يشكله العقد من طفرة هائلة في قطاع السكك الحديدية ومساهمته في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب يوميا.

توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

وأكد وزير النقل، أهمية انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقا للعقد، ووفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، ‎وأضاف الوزير أنّ عقد توريد قطع الغيار والدعم الفني الذي جرى الاتفاق بشأنه، سيكون الأول من نوعه، كونه يسهم في الحفاظ على مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، إضافة إلى ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة، وإنشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات في مصر.

تعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري

في ذات السياق، التقى الوزير، عددا من كبرى الشركات المجرية العاملة في مجال النقل النهري، حيث شدد على اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري في مجال نقل الأفراد والبضائع، مؤكدا التطلع للتعاون المشترك في هذا المجال، خاصة في تطوير منظومة النقل الأخضر، ومنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة، عبر دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير مجرى نهر النيل وأعمال التكريك وإنشاء الموانئ النهرية.