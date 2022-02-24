«النقل وسيمنيز» توقعان عقد خطي شبكة القطار الكهربائي السريع

بعد مفاوضات ماراثونية على مدار أشهر، أجراها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، و«رونالد بوش»، رئيس سيمنز العالمية، في حضور رئيس وقيادات هيئة مترو الأنفاق وقيادات وزارة النقل وتحالف شركات سيمنز العالمية وأوراسكوم والمقاولون العرب، نجح الجانبان في الاتفاق على كافة الأمور الفنية والمالية الخاصة بمشروعي القطار الكهربائي السريع «السادس من أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة - سفاجا - قنا - الأقصر»، كما تم الاتفاق على توقيع عقد المشروعين خلال الشهر المقبل.

التوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف

وأكد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة قطارات سريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1730 كم بينها 1145 كم لخطي الصعيد، بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم، لافتا الى أن تنفيذ هذه الشبكة يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.

توقيع عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع

وأعرب رونالد بوش، عن سعادته البالغة بما تم الاتفاق عليه مع وزير النقل المصري، بتوقيع عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري مؤكداً التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر، لتكون بمثابة البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.

جدير بالذكر أنه يجري حاليا تنفيذ الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية بطول حوالي 600 كم.