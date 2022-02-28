10 مدن ترتفع فيها درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تحذّر من تخفيف الملابس

رغم الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية الأسبوع الحالي، والذي ترتب عليها الشعور بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، خاصة على عدد من مدن ومحافظات جنوب البلاد، إلا أنّ هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنّ الارتفاع لن يكون دائما، بل حسب التغيرات الجوية الواضحة على خرائط الطقس في هذا الوقت من العام.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ فصل الشتاء سينتهي رسميا بعد 21 يوما من الآن، أي 20 مارس المقبل، وهو بداية فصل الربيع، وبناء على هذا حذّرت الأرصاد من تخفيف الملابس الشتوية حاليا، مشيرة إلى أنّ التقلبات الجوية ما زالت متوقعة لمدة 20 يوما مقبلة، خاصة أنّ درجات الحرارة الصغرى تنخفض خلال ساعات الليل بنحو 10 لـ12 درجة على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية.

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، عن أنّ درجات الحرارة في محافظات ومدن جنوب البلاد، سجلت اليوم بين 25 لـ29 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة غدا بين 27 لـ31 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان رسمي عنها، أنّ هناك نحو 10 درجات فارق بين محافظات شمال البلاد ومحافظات الجنوب، بسبب الطبيعة المناخية بين الشمال والجنوب في هذا الوقت من العام، كما يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتقل فترات سطوع الشمس.

10 مدن تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك 10 مدن تشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وهي كما يلي:

شرم الشيخ 25 13

قنا 25 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 29 11

أبو سمبل 29 11

الوادي الجديد 28 06

شلاتين 26 12

حلايب 26 14

رأس حدربة 26 14