درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-2-2022 في مصر.. طقس مائل للدفء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين، على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للدفء على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، في حين تسجل 20 درجة مئوية على السواحل الشمالية الغربية، وبينما تسجل محافظات شمال الصعيد 22 درجة مئوية.

في حين يسود طقس دافئ على محافظة جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تسجل درجة الحرارة 25 درجة مئوية، في حين تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية على بعض مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

طقس بارد بداية من الأربعاء المقبل

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه بداية من الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة ما بين 4-6 درجات على عدد من مدن ومحافظات جنوب البلاد، كما تنخفض ما بين 3-4 درجات على محافظات الدلتا وشمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على مدن ومحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 11

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 18- 10

سيوة 22- 08

بورسعيد 20- 11

دمياط 20- 11

الزقازيق 22- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 22- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 21-04

نويبع 23-15

طابا 22- 11

كاترين 12- 03

الطور 23-10

شرم الشيخ 25-13

الغردقة 24- 14

مرسى علم 25- 13

الفيوم 23- 09

بني سويف 22-08

المنيا 23-07

أسيوط 23- 07

سوهاج 24 -08

قنا 25- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 29-11

أبو سمبل 29-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 24- 13

حلايب 26- 14

رأس حدربة 26- 14