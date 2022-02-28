الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: التقلبات الجوية مستمرة حتى الربيع

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، مشددة على عدم تغيير الملابس الشتوية، أو حتى مجرد التخفيف في الملابس: «مازلنا في فصل الشتاء».

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 22 درجة مئوية، في حين يسود طقس دافئ على المحافظات الجنوبية حيث تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 29 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نهاية هذا الأسبوع سيشهد انخفاضا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بداية من الغد حتى الخميس المقبل، ولكنها لن تصل للقاهرة أو منطقة مصر الوسطى، وهي أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية، كما لن تؤثر على الأنشطة البحرية، حيث أن سرعات الرياح معتدلة، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 18و17 على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت «غانم»، أننا حاليا متأثرين بالكتل الهوائية ذات الرطوبة المنخفضة من الصحراء، وتتسبب في تباين درجات الحرارة بين النهار والليل بمعدل 10 درجات، مؤكد أن الصيف لم يأت بعد وأننا مازلنا مستمرين في فصل الشتاء، وأن التقلبات الجوية والأمطار متوقعة حتى بداية فصل الربيع فى 20 مارس المقبل.

درجات الحرارة

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 11

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 18- 10

سيوة 22- 08

بورسعيد 20- 11

دمياط 20- 11

الزقازيق 22- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 22- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 21-04

نويبع 23-15

طابا 22- 11

كاترين 12- 03

الطور 23-10

شرم الشيخ 25-13

الغردقة 24- 14

مرسى علم 25- 13

الفيوم 23- 09

بني سويف 22-08

المنيا 23-07

أسيوط 23- 07

سوهاج 24 -08

قنا 25- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 29-11

أبو سمبل 29-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 24- 13

حلايب 26- 14

رأس حدربة 26- 14