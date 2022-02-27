«التموين»: 160 شادرا لبيع السلع بأسعار مخفضة ضمن «أهلا رمضان»

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أكثر من 12 سلسلة بأكثر من 1250 فرعا تشارك في معرض أهلا رمضان، وتعرض كل السلع بأسعار ومواصفات ثابتة في جميع الأنحاء.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «تخفيضات معارض أهلا رمضان تتراوح بين 25% و30% عن الأسعار الحالية، ويتم إنشاء أكثر من 160 شادرا بخلاف السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في رمضان».

توزيع كراتين وكوبونات وسيارات متنقلة

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «نقوم بتوزيع كراتين بالمواد الغذائية ونتيح الكوبونات وسيارات متنقلة ولا فارق بين النجوع والمدن والطرح بنفس الأسعار، وباتالي لا يجب علينا عدم تخزين السلع، لأن كل السلع متوفرة وآمنة».

ووجه عبدالمنعم خليل، رسالة إلى المواطن المصري، قائلا: «القيادة السياسية للدولة المصرية قادرة على عبور الأزمة الراهنة، ولدينا دراسات والموضوع مش ماشي عشوائي، ولدينا قاعدة بيانات عن السلع وهو ما يتيح الطمأنينة لكم، لا تقلقوا من شيء أو تستمعوا إلى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع السلع الغذائية في مصر آمن جدا».

94 تريليون دولار إجمالي الناتج العالمي من السلع

وفي وقت سابق، صرح الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن إجمالي الناتج العالمي يقدر بنحو 94 تريليون دولار، وهو إجمالي ما أنتج من سلع وخدمات في 195 دولة.

وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي كان 5.7% وهو ثاني أعلى معدل نمو يشهده العالم منذ 1984، موضحًا أن العالم بدأ يتعافى من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.