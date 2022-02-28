آخر أحداث روسيا وأوكرانيا.. انطلاق المفاوضات وعقوبات أوروبية ضد موسكو

انطلقت اليوم في بيلاروسيا مفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار محاولات لوقف الحرب التي دخلت يومها الخامس، في وقت تقدم الجيش الروسي في حصاره للعاصمة الأوكرانية «كييف»، مطالبا السكان بمغادرتها، وذلك ضمن آخر أحداث روسيا وأوكرانيا، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي بدوره عن فرض 5 عقوبات على «موسكو»، التي ترى أن الغرب يتجاهل مخاوفها الأمنية في أوكرانيا.

وبدأت العملية العسكرية الروسية فجر يوم الخميس الماضي، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تأتي لحماية منطقة دونباس، التي يتواجد بها انفصاليون موالون لموسكو يتهمون كييف بارتكاب اعتداءات عليهم، فيما تنفي الأخير تلك المزاعم.

آخر أحداث روسيا وأوكرانيا.. الحرب مستمرة لليوم الخامس

وضمن آخر أحداث روسيا وأوكرانيا، انطلقت ظهر اليوم المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، الدولة الجارة التي استضافت من قبل مفاوضات أسفرت عن توقيع اتفاق مينسك.

ويأتي انطلاق هذه المفاوضات، رغم إعلان رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، أمس، رفضه أن تكون المفاوضات في بيلاروسيا، متهما إياها بأنها شريكة في الحرب على بلاده، إلا أن «مينسك» تنفي أيضا بدورها تلك المزاعم.

الاتحاد الأوروبي يدين حرب روسيا ضد أوكرانيا

في نفس السياق، جددت المفوضية الأوروبية تنديدها بالعملية العسكرية الروسية ضد جارتها أوكرانيا، وذلك عبر بيان صحفي شدد على مسألة معاقبة روسيا.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى استمرار في فرض عقوبات ضد روسيا، واتخاذ تدابير صارمة على البنوك والمؤسسات الروسية الرئيسية، بمن فيهم الرئيس الروسي.

5 عقوبات حددها الاتحاد الأوروبي

وشملت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي 5 عقوبات على النحو التالي:

- الالتزام بإزالة البنوك الروسية المختارة من نظام التحويلات العالمي سويفت SWIFT.

- فرض إجراءات تمنع البنك المركزي الروسي من توظيف احتياطاته الدولية.

- العمل ضد الأشخاص والهيئات التي تسهل الحرب في أوكرانيا والأنشطة الضارة للحكومة الروسية.

- الحد من منع جوازات السفر الذهبية للروس.

- إطلاق فريق عمل عبر الأطلسي، لضمان التنفيذ الفعال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المالية من خلال تجميد أصول الأفراد والشركات الخاضعة لتلك العقوبات.