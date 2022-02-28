بدء جلسة عامل الأسانسير المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة في المعادي

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي؛ لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 أطفال وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل حمام المدرسة، ووصل المتهم لمقر محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

التحايل وهتك عرض 5 أطفال

وفي وقت سابق، أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم، للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة، التي وجهت له فيها تهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما.