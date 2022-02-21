السجن 15 سنة لنجار هتك عرض طفلة بالدقهلية.. أوهمها برغبته الزواج منها

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، حضوريا والمتهم بهتك عرض طفلة وخطفها بالتحايل بعد أن وعدها بالزواج، وأخذها إلى بيت صديق له وعاشرها معاشرة الأزواج، وأكدت المجني عليها أنها ذهبت معه لوجود علاقة عاطفية تربطهما وأوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها.

إحالة نجار لمحكمة جنايات المنصورة لاتهامه بهتك عرض طفلة

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، ، وأمانة سر ‏كل من: أحمد كمال‎، وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 21483 لسنة 2019 جنايات مركز ‏ميت غمر، و المقيدة برقم 2658 ‏لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة. ‏

وأحالت النيابة العامة المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة واتهمت كلا من «محمود س. م.»، 21 عاما، محبوس، نجار موبيليا مقيم في قرية سمبو مقام، مركز ميت غمر، و«عمر أ. ص.» هارب، وذلك لأنهما في يوم 27/7/2019 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية - خطفا بالتحايل الطفلة المجني عليها «إ. ص. س» بأن استدرجها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني وأبعداها عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم وعد الطفلة بالزواج

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهما في ذات ظرفي الزمان والمكان: المتهم الأول هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى مسكن المتهم الثاني وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجني عليها في التحقيقات

وأكدت «إ. ص. س.»، 15 سنة، ربة منزل، بأنها على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الأول أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا حداثة سنها فاستدرجها إلى مسكن المتهم الثاني وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.