تكريم المخرج خيري بشارة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

قررت إدارة الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل، تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل.

رحلة خيري بشارة المهنية

بدأ خيري بشارة حياته المهنية مخرجاً تسجيلياً، وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها «طائر النورس»، «طبيب في الأرياف»، وفيلم «صائد الدبابات»، ثم اتجه بعد ذلك إلى السينما الروائية، وكان أول فيلم روائي له فيلم «الأقدار الدامية» من الإنتاج المشترك مع الجزائر، حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهى عام 1980، وعرض في عام 1982.

كما أخرج أكثر من 11 فيلمًا من أفلام الدراما الاجتماعية، والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يذكر أنّ مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز» سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.