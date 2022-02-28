تفاصيل تدمير روسيا أكبر طائرة شحن في العالم.. «أنتونوف 225 مريا»

أعلنت روسيا أنّها دمرت أكبر طائرة شحن أوكرانية تدعى «أنتونوف 225 مريا»، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الأوكرانية، مشيرة إلى أن هجوم قادته روسيا على مطار «أنتونوف» في «هوستوميل»، بضواحي العاصمة كييف قد أدّى إلى تدمير أكبر طائرة شحن عملاقة.

روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم

وقالت الوكالة في وقت سابق نقلاً عن شركة «أوكروبورونبروم»، الأوكرانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، أنّ تكلفة إصلاح الطائرة المدمرة ستصل إلى 3 مليارات دولار، وسيستغرق نحو 5 سنوات، ويشار إلى أنّ طائرة «أنتونوف 225 مريا»، تعد أكبر طائرة شحن في العالم، وتمكنت من نقل الوزن الأقصى للبضائع التجارية، بالإضافة إلى تسجيل أطول وأثقل حمولة، وأكبر قدرة رفع في تاريخ الطيران، محطمة بذلك الأرقام القياسية.

محاولات لترميم أكبر طائرة شحن في العالم

وعقب هجوم روسيا وتدمير أكبر طائرة شحن، قال يوري هوسيف، المدير العام لشركة «أوكروبورونبروم»: «دمر المحتلون الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من تدمير حلمنا المشترك»، مشيراً إلى أنّه رغم قيام روسيا بتدمير أكبر طائرة شحن إلاّ أنّ أوكرانيا سترمم الطائرة مرّة أخرى قائلاً: «سنقوم بإحياء الطائرة»، وتابع: «نهدف إلى أنّ يدفع الروسيين ثمن ما تسببوا فيه من أضرار لقطاع الطيران والشحن الجوي الأوكراني»، وتابع «هوسيف»: «سنقاتل من أجل أرضنا حتى النصر، وبعد ذلك سنعيد بناء الطائرة بأياد أوكرانية».

وتأتي الهجمات الروسية على أوكرانيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فجر الخميس الماضي شن عملية عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية، من أجل حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد، شرقي أوكرانيا على حد تعبيره، وبحسب مفوضي اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد تسببت حرب روسيا وأوكرانيا في نزوح ما يزيد عن 160 ألف شخص منذ ما يقارب 5 أيام.