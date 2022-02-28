وفاء سالم تكشف سبب غيابها عن جنازة جالا فهمي

أثارت الفنانة وفاء سالم، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد غيابها عن حضور جنازة الفنانة جالا فهمي، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 59 عامًا، لاسيما أنها كشفت عن وفاتها إثر تدهور حالتها الصحية والنفسية على مدار الـ19 عامًا الأخيرة، منذ ابتعادها عن الساحة الفنية.

وفاء سالم: لا أحب طقوس الجنازات والعزاءات

وقالت الفنانة وفاء سالم، لـ«الوطن»، بشأن غيابها عن جنازة جالا فهمي، إنها اعتادت على عدم المُشاركة في جنازات أو مراسم العزاء الخاصة بالفنانين أو المشاهير بشكلٍ عام، كونها تُصاب بحالة من الرهبة والخوف حال تواجد في هذه المناسبات، متابعة: «أنا مش بحب الطقوس دي خالص، وبتعب نفسيًا لما بكون متواجدة».

وشددت الفنانة وفاء سالم، على أهمية قراءة القرآن والدعاء للمتوفى، أفضل له، إذ أنها خصصت بعض من وقتها خلال اليومين الماضيين، لقراءة ما تيسير من القرآن الكريم على روح الفنانة جالا فهمي.

وفاء سالم عن جالا فهمي: تعبت نفسيا لسنوات

وكانت الفنانة وفاء سالم، قد أثارت جدلًا واسعًا، بعد ساعاتٍ من وفاة الفنانة جالا فهمي، حيث زعمت أنها توفيت لسوء حالتها النفسية لسنواتٍ طويلة، وابتعادها عن الأضواء.

وكتبت وفاء سالم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «القتل بلا رحمة.. أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. هيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. أنها الآن في سلام.. هل هم في سلام.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله».

تفاصيل آخر أفلام جالا فهمي.. أول مرة تحب يا قلبي

يذكر أنّ الفنانة جالا فهمي، والتي وافتها المنية، مساء أول أمس السبت، بعيدة عن الأوضواء منذ 19 عامًا تقريبًا، حيث كانت آخر أفلامها «أول مرة تحب يا قلبي» والذي عرض عام 2003، حيث شاركها البطولة آنذاك تامر عبد المنعم، ونورهان، وطارق عبد العزيز ولطفي لبيب.