«ثقافة الشيوخ» توصي بتطوير المناطق السياحية والآثرية في المنيا

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة الاهتمام بملف تطوير الخريطة السياحية لمحافظة المنيا، ووضعها ضمن المعالم السياحية المهمة لمصر، خلال مناقشة اللجنة، للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن عدم استغلال الإمكانات السياحية لمحافظة المنيا، رغم امتلاكها عددا كبيرا من الآثار، يأتي في الترتيب بعد محافظتي الأقصر والجيزة.

محمود مسلم: اللجنة حريصة على تطوير قطاعي السياحة والآثار

طرح الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عددا من الأسئلة، موجها كلامه لممثلي وزارة السياحة والآثار، الذين حضروا اجتماع اليوم قائلا: هل محافظة المنيا تعد من المدن السياحية بالفعل، وهل توجد خطة لتطوير المناطق السياحية بمحافظة المنيا، وهل تمتلك وزارة السياحة والآثار رؤية واستراتيجية لتحويل المناطق الآثرية بمحافظة المنيا، إلى مزارات سياحية يقصدها السائحين؟

وأضاف «مسلم»، أن اللجة حريصة على استمرار فتح هذا الملف، لتحقيق عملية التطوير للمناطق السياحية بمحافظة المنيا، بما يسهم في مزيد من التطوير لقطاعي السياحة والآثار على مستوى مصر.

وقال النائب الدكتور محمد صلاح البدري، إن محافظة المنيا، تعد من أهم المدن السياحية فى مصر القديمة، تتميز بموقعها الجغرافي من القاهرة ومدينة الغردقة، كما أنها تمتلك عددا من المزارات السياحية المهمة، وفى مقدمتها أثار بني حسن، التي تحوي مقابر من الأسرة العاشرة والحادية والأثنى عشر.

وأشار البدري، إلى أن مدينة ملوي تضم منطقة تل العمارنة، وهي منطقة مليئة بالآثار، كما يوجد منطقة أثار أسطبل عنتر، بالقرب من أثار بني حسن، وهي المنطقة التى تم بنائها أثناء فترة حكم الملك سيتي الأول، ومن بعدها الملكة حتشبسوت.

البدري: المنيا تملك عددا كبيرا من الآثار

وتساءل النائب، عن غياب الخريطة السياحية عن محافظة المنيا، رغم كل ما سبق ذكره، قائلا: إن المحافظة لا يوجد بها العدد الكافي لاستقبال الأجانب، ولا يوجد بها فنادق 4 أو 5 نجوم، وهو ما يشير إلى وجود أوجه من القصور في التعامل مع الخدمات السياحية التي يجب تقديمها.

أكدت إيمان زيدان المشرف على تطوير الخدمات بوزارة السياحة والآثار، بدورها، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المزارات السياحية بمحافظة المنيا، قائلة: نعتبرها من المناطق السياحية المهمة، ونعمل على تطويرها.