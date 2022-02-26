«عبدالغفار»: وظائف جديدة لخريجي البرنامج الرئاسي بوزارة الصحة

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بخريجي البرنامج الرئاسي التنفيذيين من مختلف إدارات وقطاعات وزارة الصحة، اليوم السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تحقيق أقصى استفادة من خبرات الخريجين التي أثقلها البرنامج الرئاسي، مشيرا إلى أن الوزير استهل الاجتماع بتقديم الشكر للشباب الخريجين لحرصهم المستمر على تطوير قدراتهم من خلال تلقي التدريبات المستمرة في مختلف المجالات، بما يخدم القطاعات المختلفة بالوزارة، الذي ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري في كل المجالات الصحية.

توظيف الخريجين بما يتناسب مع خبراتهم

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من الحضور حول طبيعة عمل كل منهم والتدريبات التي تلقوها خلال مسيرتهم المهنية، كما تابع توزيعهم على قطاعات وإدارات الوزارة بعد تخرجهم من البرنامج الرئاسي، مؤكداً توظيفهم في مختلف الإدارات والقطاعات بما يتناسب مع خبراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الخبرات بما يخدم احتياجات الوزارة.

الدكتور خالد عبدالغفار: البرنامج الرئاسي يقدم كوادر قادرة على تحمل المسؤولية

وأضاف أن الوزير أكد أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يعمل على تخريج كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية والمجتمعية والإدارية، فضلاً عن قدراتهم على تطوير العمل بالإدارات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين بها في كل المجالات لإثقال خبراتهم، من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

ومن جانبهم، وجه خريجو البرنامج الرئاسي الشكر للوزير لدعمه الدائم لهم وحرصه على تطوير وثقل وتنمية مهاراتهم من خلال التدريبات المختلفة، وحثهم على الالتحاق بالبرنامج الرئاسي، مؤكدين حرصهم على تقديم أقصى استفادة ممكنة للوزارة لتطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوزارة.