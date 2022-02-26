محافظ المنيا يتابع إصلاح خط الصرف الصحى بالمستشفى الجامعي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي الخاص بالمستشفى الجامعي في مدينة المنيا، وذلك عقب حدوث كسر بخط الطرد، أسفل سور المستشفى الجامعي، ومدرسة الصم والبكم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالمستشفى، عقب تسريب المياه.

رافق المحافظ، خلال جولته، كل من الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، والجهات المعنية.

«القاضي» يطمئن على انتظام العمل داخل المستشفى

وكلف المحافظ مسؤولي شركة الكهرباء بتحويل مسار الكهرباء إلى خط جديد وإعادة التيار على الفور للمستشفى الجامعي، وهو ما تم تنفيذه على الفور، حيث جرى تحويل الخط وعودة الكهرباء للعمل، واطمأن المحافظ علي انتظام الكهرباء دون حدوث أي مشكلات داخل أو خارج المستشفى، كما اطمأن على انتظام العمل بالمستشفى.

شفط المياه من الأماكن المتضررة والوصول إلى العطل

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد، وشفط المياه من الأماكن المتضررة، والوصول إلى العطل لعمل حل جذري لعدم تكرار المشكلة، مع بحث ودراسة أسباب الكسر، كما وجه المحافظ مجلس مدينة المنيا بسرعة احتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذي حدث بخط الطرد.

محافظ المنيا يوجه بالتنسيق في مواجهة التقلبات الجوية

ووجه محافظ المنيا، في وقت سابق، الشكر لمديرية الري بالمحافظة، ومجلس مدينتي مطاي ومغاغة، لحسن الإدارة والتعامل مع السيول خلال الفترة السابقة، موجهاً بالتنسيق بين مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة ومخرات السيول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، والعمل على سحب تجمعات الأمطار أولاً بأول، والتواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية.