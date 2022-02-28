ألمانيا: تهديدات بوتين النووية لا يمكن تحملها

أفادت وسائل إعلام أن الحكومة الألمانية أكدت أنها تأخذ تهديدات «بوتين»، النووية على محمل الجد، لافتة إلى أنّ هذه التهديدات لا يمكن تحملها.

ودخلت حرب روسيا وأوكرانيا يومها الخامس على التوالي، وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن شهود عيان، أنهم شاهدوا صواريخ داخل الأراضي الأوكرانية ومن بينها الصاروخ الروسي «يوم القيامة».

وفي الوقت نفسه تداول عدد من رواد مواقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو تظهر فيه أسلحة فتاكة، ومن بينها الصاروخ الروسي «آر - أس 28»، أو ما يعرف باسم صاروخ يوم القيامة، والذي لديه قدرة على حمل 10 رؤوس نووية، بالإضافة إلى تدمير ولاية بحجم ولاية تكساس الأمريكية، والتي تعد ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة.