تقرير صيني يؤكد اختراق مواقعها بواسطة وكالة الأمن القومي الأمريكية

اعتادت واشنطن خلال السنوات الماضية على اتهام بكين بالتحريض على الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وطالما أكدت الصين أن هناك العديد من الهجمات السيبرانية الأمريكية تستهدف منشآتها

وأعلنت شركة أمن إلكتروني صينية، اليوم، اكتشاف مجموعة قراصنة يرتبطون بوكالة الأمن القومي الأمريكي، يستهدفون مواقعها الإلكترونية، ما يعتبر مؤشراً على إعادة تفكير بكين في كيفية تعاملها مع منافستها الجيوسياسية.

الرد على الاتهامات الأمريكية

غالبًا ما رد المسؤولون الصينيون والشركات الصينية الرائدة عالمياً مثل هواوي على الاتهامات الأمريكية المتعلقة بادعاءات الخروقات الأمنية بالنفي التام وعدم وجود الدليل قائلين إن أمريكا فعلياً أسوأ مُذنب إلكتروني على الإطلاق، مشيرين بشكل خاص إلى ما كشفه «إدوارد سنودن»، عن العديد من برامج وحالات التجسس الأمريكي.

ويأتي تصريح مختبر بانغو الصيني هذا الأسبوع ليعلن اكتشاف نشاط قرصنة من الولايات المتحدة على الأراضي الصينية.

برامج ضارة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات

ويقول تقرير المختبر الذي جاء نتيجة دراسة معمقة ومطولة أنه عثر على برامج ضارة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المحلية تم إنشاؤها عن طريق مجموعة القرصنة «إيكويشن Equation»، والتي يُعتقد بشكل جازم بأنها مرتبطة بوكالة الأمن القومي الأمريكية.

ويؤكد تقرير المختبر الذي صدر في 23 فبراير وتمت تغطيته من قبل مؤسسة «جلوبال تايمز»، الإعلامية أن البرنامج الضار المسمى «Bvp47»، تم اكتشافه داخل قسم صيني رئيسي في عامي 2013 و 2015.

البرامج الضارة الخاصة بهذا الاختراق

وادعى المختبر أن البرامج الضارة الخاصة بهذا الاختراق تسللت إلى أنظمة مؤسسات رئيسية في 45 دولة حول العالم وقامت بمراقبة وتتبع أنشطتها وبياناتها، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، واستمرت حملة هذا الاختراق على مدى 10 سنوات.

ممثلو السفارة الأمريكية في بكين لم يردوا على طلبات التعليق على هذا الخبر، وعن سبب إصدار مختبر بانغو الصيني لتقريره هذا الشهر بالتحديد، مع أن حالة الخروقات تعود لعام 2013 ، وقال متحدث باسم المختبر بأن تحليل البيانات وإعداد تقرير مفصل ودقيق استغرق وقتًا طويلاً.

شركات الأمن السيبراني الصينية

ويقول محللون في شركة TeamT5 الأمنية: «في المستقبل ، نعتقد أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من تقارير الإسناد المماثلة من قبل شركات الأمن السيبراني الصينية التي ستستفيد منها وسائل الإعلام الحكومية الصينية للقيام بحملات دعائية معاكسة للحملات الأمريكية».