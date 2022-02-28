الكرملين: «العقوبات الغربية قوية ومؤلمة».. ولدينا خطة للرد عليها

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أنّ الوضع الاقتصادي فى روسيا تغير فى ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على البلاد، ردا على الهجوم الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لديها خطة بديلة للرد على تلك العقوبات.

إجراءات لمواجهة الوضع الراهن في روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، «دميتري بيسكوف»، أنه لا يوجد سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي الروسى، حيث رفع البنك أسعار الفائدة إلى 20 %، بهدف حماية الاقتصاد من العقوبات الغربية، كما أنه من المقرر أن يلتقى «بيسكوف»، اليوم مع العديد من المسؤولين بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الحالي فى روسيا.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، قال «بيسكوف»، إن الرئيس الروسي، سيناقش خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين، القضايا الاقتصادية، معربا عن أن: «روسيا لديها خطة للرد على العقوبات، يتم تنفيذها الآن»، مشددا على أن العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الخسائر.

وفى السياق ذاته، أكد «بيسكوف»، أن التقارير التي تشير لوجود أصول غير معلنة للرئيس الروسي، ليس لها أساس من الصحة وهى بمثابة مزاعم باطلة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أعرب «بيسكوف»، عن أمله في أن تبدأ قريبا، رافضا الرد على هدف روسيا من المفاوضات بين أوكرانيا، قائلا: «لننتظر ونرى».

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الروسي

وكانت وزارة المالية البريطانية، أعلنت اليوم عن فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان بالتنسيق مع مدير البنك البريطاني، إنه جرى اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، ضد البنك المركزي الروسي، وذلك بعد الإعلان عن فرض عقوبات هادفة لإثارة عواقب اقتصادية وخيمة، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاقتصاد الروسي.